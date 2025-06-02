Жители еще одного российского города сообщили об атаке беспилотников ВСУ

Mash: Беспилотники ВСУ атаковали Рязань

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Рязань. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Как утверждают местные жители, раздалось по меньшей мере двенадцать звуков взрывов в небе над городом.

«Первые сообщения об атаке появились в 23:20. Люди увидели яркую вспышку и услышали характерные хлопки на подлете к городу. Из-за этого в некоторых домах тряслись окна», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Курск с помощью реактивных беспилотников. Как рассказали местные жители, в городе прозвучало по меньшей мере пять взрывов, в одном из районов виден густой черный дым.