Появилось видео с переговоров России и Украины

МИД Турции опубликовал видео с переговоров России и Украины

МИД Турции опубликовал видео со второго раунда переговоров России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Соответствующая публикация появилась на официальной странице ведомства в соцсети Х.

На публикуемых кадрах министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступает со вступительной речью, а также видно состав российской и украинской делегаций на переговорах.

Россия на переговорах представлена помощником президента Владимиром Мединским, замминистра иностранных дел Михаилом Галузиным, замминистра обороны Александром Фоминым и начальником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорем Костюковым. Состав делегации в сравнении с первым раундом переговоров не поменялся.