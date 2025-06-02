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05:41, 2 июня 2025Силовые структуры

Пожизненно осужденный террорист захотел перевестись в Чечню

Пожизненно осужденный за обстрел вертолета боевик захотел перевестись в ИК Чечни
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Пожизненно осужденный за обстрел вертолета под Грозным в 2002 году боевик Доку Джантемиров захотел перевестись в исправительную колонию (ИК) в Чечне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отбывающий наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) направил соответствующее обращение в федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Джантемиров объяснил свое желание тем, что в Чечне проживают его близкие родственники, однако заявление было проигнорировано. После этого он подал иск в один из московских судов, заявив, что игнорирование заявления привело к «сильным душевным переживаниям и ухудшению здоровья».

Столичный суд вернул иск заявителю, так как этот вопрос должна решать инстанция по месту нахождения исправительного учреждения. При этом террорист еще не подавал заявление в суд ЯНАО.

Ранее мать Далержона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», попросила освободить сына из СИЗО. Родные Мирзоева пожаловались на голод и нищету после его ареста.

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