Пожизненно осужденный террорист захотел перевестись в Чечню

Пожизненно осужденный за обстрел вертолета боевик захотел перевестись в ИК Чечни

Пожизненно осужденный за обстрел вертолета под Грозным в 2002 году боевик Доку Джантемиров захотел перевестись в исправительную колонию (ИК) в Чечне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отбывающий наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) направил соответствующее обращение в федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Джантемиров объяснил свое желание тем, что в Чечне проживают его близкие родственники, однако заявление было проигнорировано. После этого он подал иск в один из московских судов, заявив, что игнорирование заявления привело к «сильным душевным переживаниям и ухудшению здоровья».

Столичный суд вернул иск заявителю, так как этот вопрос должна решать инстанция по месту нахождения исправительного учреждения. При этом террорист еще не подавал заявление в суд ЯНАО.

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