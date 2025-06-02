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07:24, 2 июня 2025Россия

При попытке атаки ВСУ на Липецкую область пострадал человек

Липецкий губернатор Артамонов: При перехвате 27 дронов ВСУ пострадал человек
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

При попытке атаки почти трех десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липецкую область пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«27 беспилотников были сбиты ночью над Липецкой областью средствами ПВО. Жертв нет. Пострадал один человек в Лебедянском районе. Ранение легкое, угрозы жизни нет», — уточнил губернатор.

В Лебедяни при падении беспилотника осколки повредили два дома, пострадало остекление. На этом фоне одной семье пришлось временно переехать к родственникам, еще одну семью разместили в гостинице, сообщил Артамонов. Власти окажут всю необходимую помощь в восстановлении жилья.

По информации главы региона, на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб. Жители в ближайшее время могут слышать хлопки, связанные с разминированием фрагментов летательных аппаратов.

В ночь на 2 июня ВСУ, по данным Минобороны, выпустили по России 162 украинских беспилотников. Помимо Липецкой области, под удар попали Курская, Белгородская, Воронежская, Брянская, Рязанская, Орловская и Тамбовская области, а также Крым.

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