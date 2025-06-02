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16:00, 2 июня 2025Мир

С момента начала переговоров России и Украины прошел час

С момента начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле прошел час
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Murad Sezer / Reuters

С момента начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле прошел час. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская сторона на переговорах представлена помощником президента Владимиром Мединским, заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным, заместителем министра обороны Александром Фоминым и начальником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорем Костюковым. Состав делегации в сравнении с первым раундом переговоров не изменился.

Украинскую делегацию на встрече возглавляет министр обороны Рустем Умеров. В переговорах также принимают участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава национальной турецкой разведки Ибрагим Калын.

Первый раунд переговоров двух стран прошел в Стамбуле 16 мая.

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