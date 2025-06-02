Пугачеву пригласили в Россию

Глава ФПБК Бородин пригласил Пугачеву в Россию для объяснения покушения на него

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин пригласил певицу Аллу Пугачеву в Россию. Обращение он разместил в личном Telegram-канале.

«Алла Борисовна прямо с аэропорта должна проехать в следственные органы и дать объяснение по поводу покушения на меня, которое организовал ее друг», — заявил глава ФПБК. Затем общественник обратился к артистке, пообещав лично встретить ее с цветами. «Ждем с нетерпением, приезжайте!» — продолжил он.

В марте Бородин обвинил Пугачеву в подготовке покушения. По его мнению, мотивом могла стать его инициатива о лишении певицы званий и государственных наград, а также о присвоении ей статуса иностранного агента и привлечении к уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что Пугачева может приехать в Россию ради выступления на фестивале «Новая волна». Отмечается, что у артистки нет ограничений в стране с точки зрения права, поскольку она не является иноагентом.