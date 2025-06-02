Пьяный россиянин попытался изнасиловать дочь в день смерти ее матери

АиФ: Пьяный россиянин попытался изнасиловать дочь в день смерти ее матери

Суд вынес обвинительный приговор россиянину за попытку изнасилования девятилетней дочери в день смерти ее матери. Об этом сообщает «АиФ».

Инцидент произошел в 2024 году. В злополучной семье родители злоупотребляли алкоголем, и в один из вечеров женщина скончалась. Сразу после этого ее пьяный супруг лег в кровать к ребенку и начал к ней приставать. Девочке удалось отбиться. Она рассказала о случившемся родственникам, которые приехали на похороны ее матери, и те обратились в полицию.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. Подозреваемый отрицал свою вину, утверждая, что хотел лишь поговорить с дочерью в ее кровати.

Также выяснилось, что мужчина ранее был судим за распространение наркотиков, кражи и драки. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Ранее «Лента.ру» раскрыла приемы сетевых педофилов. Российских подростков вовлекают в создание интимного контента через чаты для знакомств и обсуждения игр.