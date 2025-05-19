«Лента.ру» раскрыла приемы сетевых педофилов

«Лента.ру»: Детей вовлекают в создание интимного контента через игровые чаты

Российских подростков вовлекают в создание интимного контента через чаты для знакомств и обсуждения игр. Об этом «Ленте.ру» сообщил владелец бота с порнографией.

В анонимных чатах для знакомств педофилы намеренно выбирают собеседниц из младшей возрастной категории и предлагают им снимать откровенные фото и видео за плату — переводы на карту, оплату товаров на маркетплейсах или премиум-статуса в Telegram. Один из авторов таких предложений оценил выполнение подростком его заданий в течение полутора часов в тысячу рублей.

Также злоумышленники оставляют сообщения о возможности хорошо заработать или получить игровую валюту в чатах, где подростки обсуждают компьютерные игры. С теми, кто заинтересовался, они продолжают диалог в личных сообщениях.

Подробнее о том, как устроен рынок детской порнографии, можно прочитать здесь.

Создание, распространение, приобретение и хранение порнографических материалов с участием несовершеннолетних подпадают под целый ряд статей УК РФ и влекут за собой уголовную ответственность с наказаниями вплоть до пожизненного лишения свободы.