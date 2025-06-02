Раскрыт тайный смысл формы «Интера» в финале Лиги чемпионов

«Интер» сыграл в финале ЛЧ в желтой форме из-за конфликта цвета с ПСЖ

Полузащитник итальянского «Интера» Николо Бареллу раскрыл тайный смысл формы команды на финале Лиги чемпионов (ЛЧ). Его слова приводит Metro.

Футболисты «Интера» вышли на поле в желтой форме, отказавшись от культовой черно-синей одежды. Дело в том, что домашней командой прошедшего в Мюнхене матча назвали «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), которые также выступают в синей форме. В связи с конфликтом с цветами вещей ПСЖ «Интеру» пришлось выбрать другой комплект для игры.

По словам Бареллу, команда вместе выбирала форму для финала и остановила свой выбор на третьем комплекте. «Никаких суеверий. Это всего лишь футболки, которые нам нравятся», — подытожил спортсмен.

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) обыграл «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов (ЛЧ) в сезоне-2024/2025. ПСЖ впервые в своей истории стал победителем ЛЧ. В составе команды выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который на финальный матч остался в запасе.