Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:37, 2 июня 2025Ценности

Раскрыт тайный смысл формы «Интера» в финале Лиги чемпионов

«Интер» сыграл в финале ЛЧ в желтой форме из-за конфликта цвета с ПСЖ
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Полузащитник итальянского «Интера» Николо Бареллу раскрыл тайный смысл формы команды на финале Лиги чемпионов (ЛЧ). Его слова приводит Metro.

Футболисты «Интера» вышли на поле в желтой форме, отказавшись от культовой черно-синей одежды. Дело в том, что домашней командой прошедшего в Мюнхене матча назвали «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), которые также выступают в синей форме. В связи с конфликтом с цветами вещей ПСЖ «Интеру» пришлось выбрать другой комплект для игры.

Материалы по теме:
«Не надо считать его богом» Месси 13 лет не выигрывал трофеев с Аргентиной. Почему ему так не везет в играх за сборную?
«Не надо считать его богом»Месси 13 лет не выигрывал трофеев с Аргентиной. Почему ему так не везет в играх за сборную?
9 июля 2021
Последняя битва Месси и Роналду? Матч года в мире футбола В Лиге чемпионов «Барселона» примет «Ювентус». Самое время решить, кто круче — Лео или Криштиану?
Последняя битва Месси и Роналду? Матч года в мире футбола В Лиге чемпионов «Барселона» примет «Ювентус». Самое время решить, кто круче — Лео или Криштиану?
8 декабря 2020

По словам Бареллу, команда вместе выбирала форму для финала и остановила свой выбор на третьем комплекте. «Никаких суеверий. Это всего лишь футболки, которые нам нравятся», — подытожил спортсмен.

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) обыграл «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов (ЛЧ) в сезоне-2024/2025. ПСЖ впервые в своей истории стал победителем ЛЧ. В составе команды выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который на финальный матч остался в запасе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава украинской делегации прокомментировал итоги переговоров в Стамбуле

    В Подмосковье учительница засудила мать не захотевшего больше выходить к доске школьника

    В России подорожало популярное лакомство

    Мужчина с матерью и сожительницей заложили взрывчатку в российском регионе и попались

    Юлия Снигирь показала лицо без макияжа в день своего 42-летия

    На Украине заявили о братских отношениях с двумя странами

    Туристка принесла в отель фрукт и нарвалась на штраф в 12 тысяч рублей

    Молодые супруги в Москве прятали сотни свертков с героином в детской коляске

    Одной сфере в России предрекли перемены после проезда фур с дронами по стране

    Россиянам назвали причины для конфискации жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости