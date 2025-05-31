ПСЖ выиграл Лигу чемпионов

ПСЖ разгромил «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) обыграл «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов (ЛЧ) в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене и завершилась с разгромным счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ, оформивший дубль, Хвича Кварацхелия, а также Сенни Маюлу.

ПСЖ впервые в своей истории стал победителем ЛЧ. В составе команды выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который на финальный матч остался в запасе.

В сезоне-2023/2024 Лигу чемпионов выиграл «Реал». В решающем матче мадридский клуб победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

