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23:51, 31 мая 2025Спорт

ПСЖ выиграл Лигу чемпионов

ПСЖ разгромил «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) обыграл «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов (ЛЧ) в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене и завершилась с разгромным счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ, оформивший дубль, Хвича Кварацхелия, а также Сенни Маюлу.

ПСЖ впервые в своей истории стал победителем ЛЧ. В составе команды выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который на финальный матч остался в запасе.

В сезоне-2023/2024 Лигу чемпионов выиграл «Реал». В решающем матче мадридский клуб победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

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