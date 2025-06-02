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11:03, 2 июня 2025Наука и техника

Раскрыта предельная дальность создаваемых Украиной ударных ракет

Эксперт Корнев: Украина планирует создать ракеты дальностью 2500 километров
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украина планирует создать ударные ракеты дальностью 2500 километров. Эти данные газете «Известия» раскрыл военный эксперт Дмитрий Корнев.

По мнению специалиста, украинская сторона располагает наработками по ракетам Х-35 и «Нептун», которые могут быть использованы для создания дальнобойного оружия. По оценке эксперта, финансовую помощь в создании ракет Киеву может оказать Берлин.

Корнев добавил, что с высокой вероятностью украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) будет разрабатывать ракету предельной дальностью 2500 километров, которая будет иметь длину до пяти метров и стартовать из наземной пусковой установки. «Надо понимать, что разворачивание производства совершенно новой для ВПК продукции займет месяцы», — уточнил эксперт.

Также эксперт отметил дальнобойные дроны Ан-196 «Лютый» (дальность — до 1000 километров) и баллистический ракетный комплекс «Гром-2» (до 500 километров), работы над которыми ведет Киев.

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Корнев напомнил, что, в случае если серийное производство новых комплексов будет находиться на территории Украины, оно станет целью для российских ударов. «Может быть, Германия на свои деньги будет вести производство вооружений для Украины на своей территории?» — задается вопросом эксперт.

В мае журнал Forbes сообщил, что Украина впервые применила против России носители FPV-дронов «Гоголь-М» дальностью 300 километров, оснащенные системой искусственного интеллекта.

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