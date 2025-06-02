Россия потребовала международного признания новых регионов

Меморандум РФ подразумевает признание Крыма, Донбасса и Новороссии российскими

Меморандум по урегулированию конфликта, переданный российской делегацией на переговорах с Украиной в Стамбуле, подразумевает международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России. Полную версию документа опубликовало агентство ТАСС.

«Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей», — указано в первом пункте основных параметров окончательного урегулирования, предложенных Россией.

Кроме того, этот пункт включает требование о полном выводе с указанных территорий подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военизированных украинских формирований.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд прямых российско-украинских переговоров. Встреча длилась чуть более часа, переговоры шли на русском языке. Делегация России передала украинской стороне подробный меморандум по урегулированию конфликта.