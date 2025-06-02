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17:32, 2 июня 2025Мир

Мединский раскрыл итоги второго раунда переговоров России и Украины

Мединский: Россия на переговорах в Стамбуле передала Украине меморандум
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Российская делегация на переговорах в Стамбуле передала украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам второго раунда переговоров, передает ТАСС.

«Меморандум достаточно подробный, проработанный с нашей стороны, поэтому украинская сторона решила взять его на изучение. Изучат, ответят, мы посмотрим», — сказал политик.

Мединский уточнил, что документ состоит из двух частей. Первая касается шагов к достижению долгосрочного мира, вторая — путей к полноценному прекращению огня.

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле завершился 2 июня в 15:57 по московскому времени. Встреча продлилась больше часа.

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