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12:29, 2 июня 2025Россия

Раскрыты цели новых ударов российской авиации и БПЛА по объектам Украины

Минобороны России заявило об ударах по цехам производств беспилотников ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали цеха производства ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и места их запуска и хранения. Цели новых ударов журналистам раскрыли в Минобороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, поражены склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152-х районах, добавили в ведомстве.

По данным Минобороны, всего с начала СВО российские войска уничтожили 36 350 единиц военной автомобильной спецтехники, 25 577 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23705 танков и других боевых бронемашин, 609 зенитных ракетных комплексов, 61 008 беспилотников, 283 вертолета и 663 самолета ВСУ.

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