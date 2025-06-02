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14:44, 2 июня 2025Культура

Решение Вайкуле проводить убыточный фестиваль с участием россиян объяснили

Продюсер Рудченко назвал фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» отработкой повестки
Ольга Коровина

Фото: Михаил Александров / ТАСС

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко объяснил, почему латвийская певица Лайма Вайкуле ежегодно проводит фестиваль «Рандеву», не приносящий большого дохода. Об этом пишет «Абзац».

«Фестиваль нужен Лайме, чтобы отрабатывать информационную повестку. Возможно, она спонсируется властями Прибалтики и европейских стран», — заявил эксперт.

Рудченко назвал фестиваль бесперспективным мероприятием, призванным создать иллюзию востребованности Вайкуле. Он предположил, что сама артистка это осознает, поэтому не ждет большого интереса со стороны зрителей. Источник отмечает, что в 2024 году певице пришлось распространять билеты бесплатно ради заполненности зала.

«Какую-то копеечку она заработает, иначе бы мероприятие уже схлопнулось. Что-то из заработанного отправит украинцам, но основная сумма останется для личного пользования», — уверен Рудченко.

Ранее стало известно, что Лайма Вайкуле утвердила список артистов, которые выступят на ее фестивале «Рандеву» в Юрмале. В него вошли российские музыканты, которые покинули страну.

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