Россия настояла на отсутствии военного присутствия третьих стран на Украине

Меморандум России предполагает исключение присутствия третьих стран на Украине

Меморандум, который Россия передала украинской делегации, предполагает исключение военного присутствия третьих стран на Украине. Об этом стало известно из текста документа, опубликованного ТАСС.

«Исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины», — говорится в документе.

Меморандум также предполагает запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры.

Кроме того, Москва настаивает на отказе Киева от диверсионной и подрывной деятельности против России и ее граждан.

Ранее помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что врученный украинской стороне по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле меморандум России не является ультиматумом. Он отметил, что это предложение, которое позволит достичь настоящего мира.