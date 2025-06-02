Мединский рассказал о меморандуме России

Мединский: Врученный Украине меморандум не является ультиматумом

Врученный украинской стороне по итогам второго раунда переговоров меморандум России не является ультиматумом. С таким заявлением выступил помощник президента РФ и член российской делегации Владимир Мединский, его цитирует ТАСС.

«Это как раз совсем не ультиматум. Это предложение, которое по-настоящему позволит достичь настоящего мира. Или, по меньшей мере, прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира», — рассказал чиновник, отвечая на вопрос журналистов.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле завершился второй раунд прямых переговоров российской и украинской сторон. Встреча длилась чуть более одного часа, переговоры шли на русском языке.