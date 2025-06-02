Россия обозначила позицию по выплатам Украине

Меморандум России предполагает отказ от взаимных претензий в связи с ущербом

Меморандум России по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ от взаимных претензий в связи с ущербом от боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства текст документа.

Как сообщается, раздел об условиях окончательного урегулирования конфликта предполагает отказ от взаимных претензий и требований выплат в связи с нанесенным ущербом, а также отказ Киева от ранее введенных в отношении России санкций. Документ также предполагает постепенное восстановление дипломатических и экономических отношений, включая транзит российского газа через территорию Украины.

Ранее Россия выдвинула условие по ядерному оружию на Украине. Также в документе содержится пункт о предельной численности Вооруженных сил Украины, включая количество вооружений.