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20:16, 2 июня 2025Бывший СССР

Россия обозначила позицию по выплатам Украине

Меморандум России предполагает отказ от взаимных претензий в связи с ущербом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Меморандум России по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ от взаимных претензий в связи с ущербом от боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства текст документа.

Как сообщается, раздел об условиях окончательного урегулирования конфликта предполагает отказ от взаимных претензий и требований выплат в связи с нанесенным ущербом, а также отказ Киева от ранее введенных в отношении России санкций. Документ также предполагает постепенное восстановление дипломатических и экономических отношений, включая транзит российского газа через территорию Украины.

Ранее Россия выдвинула условие по ядерному оружию на Украине. Также в документе содержится пункт о предельной численности Вооруженных сил Украины, включая количество вооружений.

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