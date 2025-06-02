Россия выдвинула условие по ядерному оружию на Украине

Меморандум России содержит запрет на размещение ядерного оружия на Украине

Меморандум России по урегулированию конфликта содержит запрет на прием и размещение ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оказавшийся в распоряжении текст документа.

Как сообщается, раздел об условиях окончательного урегулирования конфликта предполагает подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего всеми оружия массового поражения, включая ядерное. Текст меморандума содержит запрет не только на прием и размещение ядерного оружия, но и на его транзит.

Также в документе содержится пункт о предельной численности Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая количество вооружений, и роспуске националистических формирований. При этом точное число военнослужащих в тексте не указано.

Ранее стали известны предложенные Украине в Стамбуле условия прекращения огня. В частности, документ предполагает отвод частей ВСУ.