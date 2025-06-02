Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:59, 2 июня 2025Бывший СССР

Стали известны предложенные Украине в Стамбуле условия прекращения огня

ТАСС: Москва назвала вывод ВСУ с территории России условием перемирия на Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Москва назвала условием перемирия вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории России. Предложенные Киеву в российском меморандуме на переговорах в Стамбуле условия прекращения огня стали известны из сообщения ТАСС.

«Вариант 1. Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, их отвода на согласованное расстояние от границ России», — говорится в тексте документа.

Согласно документу, другой вариант предполагает прекращение поставок Киеву западной военной помощи, в том числе разведданных. Кроме того, остановка огня в этом варианте потребует от Украины провести амнистию политзаключенных.

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Они продлились больше часа. В МИД Турции итоги двусторонней встречи оценили фразой «прошли не негативно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры в Стамбуле прошли после беспрецедентной атаки на аэродромы. Как в России отреагировали на итоги встречи?

    Курорт Сбера подарил детскую игровую площадку селу Манжерок

    Системы ПВО уничтожили пять беспилотников над российским регионом

    Россиян предупредили об изменении правил смены пароля на «Госуслугах»

    Стало известно состояние попавшего несколько раз под машину петербургского мотоциклиста

    Политолог заявил о победе Трампа на выборах президента Польши

    Раскрыто условие заключения мирного договора в меморандуме России

    Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу

    52-летняя Хайди Клум снялась в рекламе бикини

    Военный эксперт назвал причину незащищенности российских бомбардировщиков на аэродромах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости