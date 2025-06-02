Стали известны предложенные Украине в Стамбуле условия прекращения огня

ТАСС: Москва назвала вывод ВСУ с территории России условием перемирия на Украине

Москва назвала условием перемирия вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории России. Предложенные Киеву в российском меморандуме на переговорах в Стамбуле условия прекращения огня стали известны из сообщения ТАСС.

«Вариант 1. Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, их отвода на согласованное расстояние от границ России», — говорится в тексте документа.

Согласно документу, другой вариант предполагает прекращение поставок Киеву западной военной помощи, в том числе разведданных. Кроме того, остановка огня в этом варианте потребует от Украины провести амнистию политзаключенных.

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Они продлились больше часа. В МИД Турции итоги двусторонней встречи оценили фразой «прошли не негативно».