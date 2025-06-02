Россия указала на приоритет проведения выборов на Украине

Меморандум России предполагает проведение выборов на Украине до заключения мира

Меморандум России по урегулированию конфликта предполагает проведение выборов на Украине до заключения мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оказавшийся в распоряжении текст документа.

«Киев должен объявить дату выборов президента и [Верховной] Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения», — отмечает агентство. Пункт о проведении выборов на Украине содержится в разделе документа «Последовательность шагов и сроки их осуществления».

В качестве условий окончательного урегулирования конфликта на Украине Москва указала нейтралитет Украины, предполагающий отказ от вступления в военные союзы и коалиции. Также предлагается обеспечение полноты прав, свобод и интересов русскоязычного населения страны. Отдельным условием выдвинут законодательный запрет на героизацию нацизма, а также роспуск националистических партий Украины.

Также Россия потребовала международного признания Крыма и новых регионов.