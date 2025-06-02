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19:48, 2 июня 2025Бывший СССР

Россия указала на приоритет проведения выборов на Украине

Меморандум России предполагает проведение выборов на Украине до заключения мира
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Zurab Tsertsvadze / Reuters

Меморандум России по урегулированию конфликта предполагает проведение выборов на Украине до заключения мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оказавшийся в распоряжении текст документа.

«Киев должен объявить дату выборов президента и [Верховной] Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения», — отмечает агентство. Пункт о проведении выборов на Украине содержится в разделе документа «Последовательность шагов и сроки их осуществления».

В качестве условий окончательного урегулирования конфликта на Украине Москва указала нейтралитет Украины, предполагающий отказ от вступления в военные союзы и коалиции. Также предлагается обеспечение полноты прав, свобод и интересов русскоязычного населения страны. Отдельным условием выдвинут законодательный запрет на героизацию нацизма, а также роспуск националистических партий Украины.

Также Россия потребовала международного признания Крыма и новых регионов.

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