Россия указала на приоритет проведения выборов на Украине

Меморандум России по урегулированию конфликта предполагает проведение выборов на Украине до заключения мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оказавшийся в распоряжении текст документа.
«Киев должен объявить дату выборов президента и [Верховной] Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения», — отмечает агентство. Пункт о проведении выборов на Украине содержится в разделе документа «Последовательность шагов и сроки их осуществления».
В качестве условий окончательного урегулирования конфликта на Украине Москва указала нейтралитет Украины, предполагающий отказ от вступления в военные союзы и коалиции. Также предлагается обеспечение полноты прав, свобод и интересов русскоязычного населения страны. Отдельным условием выдвинут законодательный запрет на героизацию нацизма, а также роспуск националистических партий Украины.
Также Россия потребовала международного признания Крыма и новых регионов.