Россиян предупредили о риске лишиться жилья в некоторых случаях

Адвокат Гусева: Жилье могут конфисковать в случае недействительности сделки

Случаев обращения взыскания на жилье не так много, однако основания для подобного сценария есть. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредила адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Наталья Гусева.

В первую очередь, это долги: по закону требования кредиторов не распространяются на единственное жилье, исключением является наличие у должника, признанного банкротом, роскошного жилья. При этом взамен кредиторы обязаны приобрести для должника альтернативное жилье по социальным нормам проживания, отметила эксперт.

Второе — продажа квартиры помимо воли прежнего собственника. Такое случается при различных махинациях. В случае, если суд установит факт подделки документов, жилье могут отнять даже у добросовестных приобретателей. Третье — недействительность сделки. Если будет доказано, что сделка совершалась вопреки требованиям закона, новый собственник будет обязан вернуть жилье прежнему владельцу.

Чтобы избежать этих сценариев, следует тщательно изучить закон и проверять документы, а также вовремя платить по кредитам, порекомендовала Гусева.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков рассказал, что мошенники пытаются сдавать в аренду несуществующие квартиры, поэтому всегда нужно проверять данные о собственнике из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).