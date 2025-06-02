Россиян предупредили об опасных последствиях укусов насекомых у питомцев

Ветеринар Меликова: Самые опасные для животных — укусы насекомых в области глаз

Поздней весной и летом домашних питомцев могут кусать осы, комары, пчелы, шмели, шершни, мошки, слепни и блохи, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова. Она добавила, что опасные укусы могут быть на передних лапах, в области морды и в полости рта.

«После укусов питомец ведет себя обеспокоенно, вылизывает поврежденные места и жалобно скулит при касании человека. На месте укуса может развиться отек, покраснения и болезненные ощущения, которые ухудшают самочувствие животного. Животное выглядит болезненным из-за того, что насекомые при укусе, в особенности жалящие, выделяют яд», — объяснила Меликова.

Укусы, как предупредила ветеринар, могут вызывать воспалительные процессы и аллергию. Они также, по словам Меликовой, могут приводить к системным реакциям, в том числе, к анафилаксии — острой системной аллергии.

«Самым опасным местом укуса является область глаз. Развитие воспаления в этом месте может привести к потере зрения. Иногда после укуса пчелы или осы у животного может развиться аллергическая реакция. Наиболее яркими признаками такой реакции являются затрудненное дыхание, потеря равновесия, рвотные позывы. В таких случаях питомца следует незамедлительно показать ветеринарному специалисту», — рекомендовала эксперт.

Ранее профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов предупредил, что домашняя кошка может заразить инфекцией, занесенной человеком в жилище на подошвах уличной обуви. Врач также напомнил, что домашний питомец может заразить различными гельминтами, в число которых входят токсокары, аскариды и другие черви.

