Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:02, 21 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Терапевт рассказал о предающихся от домашней кошки к человеку инфекциях

Врач Ионов: Кошки могут распространить инфекцию, занесенную хозяином с улицы
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Mikhail Vasilyev / Unsplash

Домашняя кошка может заразить инфекцией, занесенной человеком в жилище на подошвах уличной обуви, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. О заболеваниях, передающихся от питомца к хозяину, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Терапевт рассказал, что от домашней кошки человек может заразиться токсоплазмозом. Инфицирование питомца происходит через съеденного зараженного грызуна, немытые овощи или зелень, загрязненную почву на улице или даче, грязь, принесенную домой человеком на подошвах обуви, пояснил он.

«У человека токсоплазмоз протекает практически бессимптомно, единственный четкий признак, который позволяет насторожиться — увеличение лимфатических узлов. Токсоплазмоз особенно опасен для беременных женщин, поскольку поражает мозг плода и вызывает его слабоумие», — сообщил Ионов.

Врач также напомнил, что домашний питомец может заразить различными гельминтами, в число которых входят токсокары, аскариды и другие черви. Он рассказал, что гельминтозы могут вызывать обострение заболеваний, нарушения в работе ЖКТ (рвота, диарея, понижение аппетита), нервную возбудимость и ухудшение сна, реакции по типу аллергических — сыпь, одышку, кашель.

«У человека снижается работоспособность. Анализ крови, особенно при аскаридозе и токсокарозе, показывает повышение уровня эозинофилов, как при аллергическом заболевании. При подозрении на глистную инвазию необходимо лечение», — также объяснил эксперт.

Ранее врач Борис Мадрау заявил, что микроинсульт можно заподозрить по семи признакам. Их он назвал в беседе с изданием Infobae.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из богатейших депутатов решил уйти из Госдумы. Как он объяснил это?

    Над российским регионом ночью уничтожили более десяти БПЛА

    В продаже появился дом из «Завтрака у Тиффани»

    Телеведущих насмешила техническая неполадка в прямом эфире

    Терапевт рассказал о предающихся от домашней кошки к человеку инфекциях

    Водителей предупредили о вредных для машины привычках

    Украинцы захотели заработать на личных вещах бойцов СВО

    В Италии сообщили о радости Трампа из-за жесткой позиции ЕС по России

    Блогер описал поход на рынок в Европе словами «в России такого нет»

    На Западе рассказали о последствиях разговора Путина и Трампа для Киева и Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости