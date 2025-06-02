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10:29, 2 июня 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС Крыма объявило экстренное предупреждение из-за непогоды
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за непогоды. Об угрожающей полуострову опасности сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Спасатели предупредили, что до 5 июня в западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. При этом с 1 мая в туристическом регионе действует особый противопожарный режим.

Отмечается, что в этот период жителям и гостям полуострова строго запрещено разводить костры и сжигать мусор. В МЧС добавили, что за нарушение правил безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.

Ранее Крыму предрекли массовый наплыв отдыхающих летом. Туристический поток может вырасти на 40-45 процентов.

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