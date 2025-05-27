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12:08, 27 мая 2025Путешествия

Крыму предрекли массовый наплыв туристов

Вахруков: Туристический поток в Крым летом может вырасти на 40-45 процентов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Туристический поток в Крым может вырасти на 40-45 процентов в летнем сезоне 2025 года. Массовый наплыв гостей региону предрек замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, его слова приводит РИА Новости.

По словам министра, уже сейчас количество летних бронирований на полуострове на 40 процентов превышает показатели прошлого года. «В Крыму будет больше людей, это точно», — заверил он.

Вахруков добавил, что количество туристов этим летом приблизится к допандемийным значениям.

Ранее в Крыму пообещали угостить туристов новым видом пива. Путешественников будут баловать пенным со вкусом лаванды и паштетом из улиток.

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