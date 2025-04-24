Отдыхающих в Крыму россиян начнут баловать новым видом пива

Минтуризма Крыма: Пивовары полуострова представят пиво со вкусом лаванды

Россияне, которые выбрали отдых в Крыму в летнем сезоне, смогут попробовать новый вид пива. Об этом «Ленте.ру» рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий в рамках пресс-тура, организованного ведомством.

По словам спикера, на полуострове активно начал развиваться гастротуризм — работают устричные, мидийные и улиточные фермы, сыроварни и винодельни. Поэтому гости республики могут побаловать себя паштетом из печени улитки.

Кроме того, в Минтуризме отметили, что крымские пивовары в скором времени обещают представить необычное пиво со вкусом и запахом лаванды.

«За последние два года популярность гастрономического туризма растет: количество тематических экскурсий выросло в десять раз, а предприятий и хозяйств, развивающих агропромышленный туризм, — в семь раз», — подчеркнул Ганзий.

Ранее министр сообщил, что стоимость номера в отеле в Крыму летом в среднем составит 5750 рублей. При этом цена на туры на майские праздники с проживанием в отеле категории «три звезды» и завтраками начинается от 21 тысячи рублей.