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11:17, 2 июня 2025Путешествия

Россиянам раскрыли страны для пляжного отдыха дешевле 75 тысяч рублей

АТОР: На Хайнане и Шри-Ланке можно отдохнуть дешевле 75 тысяч рублей в июне
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Hyserb / Shutterstock / Fotodom  

В июне россияне могут отдохнуть в восьми пляжных странах дешевле 75 тысяч рублей за одного с перелетом. Список таких направлений раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Лидером в рейтинге самых доступных направлений летом стали ОАЭ. Туры на двоих на 10 ночей с перелетом из Москвы можно найти от 103 тысяч рублей. Кроме того, бюджетный отдых — от 106 тысяч за двоих — предлагают на курорте Хайнань в Китае.

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В Турции в июне можно отдохнуть от 123 тысяч по системе «все включено», в Таиланде — от 127 тысяч с перелетом и завтраками. Тем временем отпуск в Катаре обойдется от 139 тысяч за двоих. В списке бюджетных мест также оказались Вьетнам, Египет и Шри-Ланка, стоимость десятидневных туров туда начинается от 140-145 тысяч за двоих.

Ранее туристка из России назвала топ-5 лучших курортов Турции. В свой личный рейтинг она включила Аланью и Кемер.

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