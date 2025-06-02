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12:42, 2 июня 2025Россия

Россияне возмутились скидкой «для покрытых женщин» в клинике

Ufa1.ru: Клиника в Уфе сделала скидку для женщин в никабах и хиджабах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Клиника в Уфе сделала скидку «для покрытых женщин» — тех, кто одет в хиджаб или никаб. Об этом пишет Ufa1.ru.

По данным издания, клиника предложила женщинам в традиционной мусульманской одежде скидку в пять процентов, а также скидку в десять процентов — для пенсионеров.

Россиян возмутила такая градация скидок. Пользователи соцсетей призвали жаловаться в Роспотребнадзор.

Ситуацию изданию прокомментировал адвокат Роман Петров. Он обозначил, что если смысл акции состоит именно в том, чтобы предоставить льготы лицам в связи с их вероисповеданием, а иным — нет, тогда это будет нарушением Конституции.

«Если из объявления понятно, что преимущество клиенты получат из-за своего вероисповедания, то это уже разжигание межнациональной розни, потому что у одних есть преимущество над другими. Хотя по всем законам в России все религии и народы равны», — заключил Петров.

В 2024 году ряд российских регионов ввели запреты на ношение никабов. Первым из них стал Дагестан. Затем аналогичное ограничение ввели в Карачаево-Черкесии. Позднее стало известно, что никаб могут запретить в Новосибирской области.

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