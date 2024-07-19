Больше половины россиян поддержали запрет на ношение никабов

«Ведомости»: 66 процентов россиян поддерживают запрет на ношение никабов

Больше половины россиян (66 процентов) поддерживают запрет на ношение никабов в общественных местах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный компанией Russian Field.

При этом 23 процента респондентов не поддержали бы подобный запрет, 10 процентов — затруднились дать ответ, а один процент отказался отвечать.

Отмечается, что среди участников опроса, поддержавших запрет, 72 процента — мужчины. Чаще остальных против запрета на ношение никабов выступали молодые люди от 18 до 29 лет. В возрастной группе от 60 лет и старше 74 процента выступили за запрет на ношение никабов.

Дагестан стал первым в России регионом, который запретил ношение никаба. Затем аналогичное ограничение ввели в Карачаево-Черкесии. Позднее стало известно, что никаб могут запретить в Новосибирской области. Духовное управление мусульман в Северной Осетии также рекомендовало отказаться от ношения никаба.