Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 19 июля 2024Россия

Больше половины россиян поддержали запрет на ношение никабов

«Ведомости»: 66 процентов россиян поддерживают запрет на ношение никабов

Фото: Martin Sylvest / RITZAU SCANPIX / Reuters

Больше половины россиян (66 процентов) поддерживают запрет на ношение никабов в общественных местах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный компанией Russian Field.

При этом 23 процента респондентов не поддержали бы подобный запрет, 10 процентов — затруднились дать ответ, а один процент отказался отвечать.

Отмечается, что среди участников опроса, поддержавших запрет, 72 процента — мужчины. Чаще остальных против запрета на ношение никабов выступали молодые люди от 18 до 29 лет. В возрастной группе от 60 лет и старше 74 процента выступили за запрет на ношение никабов.

Дагестан стал первым в России регионом, который запретил ношение никаба. Затем аналогичное ограничение ввели в Карачаево-Черкесии. Позднее стало известно, что никаб могут запретить в Новосибирской области. Духовное управление мусульман в Северной Осетии также рекомендовало отказаться от ношения никаба.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет с иностранцами случайно оказался в Сибири вместо США. Что происходит с пассажирами лайнера?

      Врач перечислил обязательные для мужчин старше 45 лет анализы

      Россиян предупредили об обязательной мере после смены номера телефона

      В Петербурге суд посадил лидера скинхедов Чибиса за фото его тату со свастикой

      Наряд Анны Семенович на видео с танцем описали в сети словом «колхоз»

      На Украине захотели вернуть переход с зимнего на летнее время

      Лариса Долина высказалась об идее дресс-кода для звезд

      На Украине назвали уклонением отказ от военной службы по религиозным причинам

      Двупалый ленивец родился в России

      Зеленский заявил об ускорении Польшей поставок F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше