Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:31, 2 июня 2025Путешествия

Россиянка описала жизнь пенсионеров в Японии фразой «хочу такую же старость»

Алина Черненко

Фото: Freepik

Российская путешественница побывала в Японии и рассказала о полезных привычках местных долгожителей. Своей историей она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что большинство пенсионеров в этой азиатской стране бодрые, уверенные в себе, стройные и активные. Они ездят на велосипедах, ходят пешком по лестницам и живут полноценной жизнью.

Материалы по теме:
«То, о чем ты мечтал» Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?
«То, о чем ты мечтал»Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?
22 июля 2024
Как получить визу в Японию в 2025 году? Правила въезда для россиян
Как получить визу в Японию в 2025 году?Правила въезда для россиян
13 января 2025

«Глядя на японских пенсионеров, я поняла, что хочу такую же старость. Хочу сохранить здоровье, ясность ума, энергию и интерес к жизни», — такими фразами описала увиденное россиянка.

По словам путешественницы, в Японии принято начинать день не с кофе, а с матчи — порошкового зеленого чая, который готовят особым способом. Она пояснила, что этот напиток бодрит, но без резких скачков энергии. «Я правда удивилась тому, что у меня стало больше сил и бодрости, и не тянет спать днем, как это часто бывало прежде», — призналась блогерша.

Вторая полезная привычка, на которую обратила внимание россиянка, — раз в день есть легкий мисо-суп — бульон с кусочками соевого сыра и морскими водорослями. Она добавила, что японцы в целом питаются простой и диетической едой, без жирных соусов, жареных продуктов и тяжелой выпечки.

Кроме того, путешественница подчеркнула, что в Японии люди очень много двигаются. «Такого количества пенсионеров на велосипедах я не видела нигде, даже в Швеции и Норвегии», — удивилась она.

Еще одна особенность местных жителей, о которой рассказала автор, — внутреннее спокойствие, несмотря ни на что. «Японцы никогда не кричат, не суетятся, всегда ведут себя сдержанно и спокойно — это часть культуры и менталитета. Они все принимают как есть, и это впечатляет, если честно», — восхитилась россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Японию словами «неужели люди так живут». В первую очередь она обратила внимание, что в Токио царит идеальная чистота, хотя на улицах нет урн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подготовка длилась более полутора лет». Зеленский назвал ответственного за атаку на российские аэродромы

    В США сочли оскорблением атаку Украины на российские аэродромы

    МИД Северной Кореи раскритиковал доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

    Дачникам рассказали о способах борьбы с частой проблемой томатов

    Водителям дали советы по подготовке авто к длительному путешествию

    Мужчина изощренно отомстил мешавшему ему обедать начальнику

    Стал известен новый президент Польши

    Пьяный россиянин попытался изнасиловать дочь в день смерти ее матери

    Пожизненно осужденный террорист захотел перевестись в Чечню

    Многодетным родителям захотели устроить дополнительный отпуск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости