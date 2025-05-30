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03:36, 30 мая 2025Путешествия

Россиянка побывала в Японии и описала страну словами «неужели люди так живут»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Issei Kato / Reuters

Россиянка побывала в Японии и раскрыла удивившие ее особенности страны. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«У меня возникает лишь один вопрос: неужели люди реально так живут?» — такими словами описала автор свои впечатления.

В первую очередь она обратила внимание, что в Токио царит идеальная чистота, хотя на улицах нет урн. «Дело в том, что в Японии строгая сортировка и переработка мусора, японцы прекрасно понимают, что туристы не будут этого делать», — объяснила россиянка.

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Кроме того, путешественницу удивили аккуратные и комфортные общественные туалеты, оборудованные всем необходимым.

«Когда я зашла в токийское метро, то снова испытала культурный шок. Потому что здесь идеально тихо!» — добавила блогерша. Еще она отметила, что в Японии существует культ игровых автоматов, которые можно увидеть повсеместно.

Ранее эта же путешественница написала, что «не смогла сдержать восторга» при виде японских общественных уборных. Ее удивили ультрасовременные унитазы с подогревом сиденья.

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