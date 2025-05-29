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09:01, 29 мая 2025Путешествия

Россиянка описала общественные туалеты в Японии словами «не могла сдержать восторга»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Caito / Shutterstock / Fotodom  

Россиянка побывала в Японии и рассказала, чем ее удивили общественные туалеты в Токио. Свои наблюдения она описала в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора, уборные в азиатской стране поражают своей чистотой, а японцы — аккуратностью. «Когда я зашла впервые в общественный туалет, то не могла сдержать восторга: ультрасовременные унитазы с подогревом сиденья и подмывом», — заверила она.

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Россиянка добавила, что в японских уборных всегда есть мыло, антисептик, бумага и салфетки. Более того, для детей предусмотрены кресла и отдельные унитазы.

Кроме того, путешественницу удивило, что в каждой кабинке была инструкция по уборке после посещения. Она заметила, что местные жители действительно придерживаются этих правил и поддерживают чистоту. «Такого я не видела больше ни в одной стране, а я много где была», — заверила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала непривычные стандарты красоты в Японии. Например, это культ белой кожи и «детской» внешности.

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