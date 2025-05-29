Россиянка описала общественные туалеты в Японии словами «не могла сдержать восторга»

Россиянка побывала в Японии и рассказала, чем ее удивили общественные туалеты в Токио. Свои наблюдения она описала в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора, уборные в азиатской стране поражают своей чистотой, а японцы — аккуратностью. «Когда я зашла впервые в общественный туалет, то не могла сдержать восторга: ультрасовременные унитазы с подогревом сиденья и подмывом», — заверила она.

Россиянка добавила, что в японских уборных всегда есть мыло, антисептик, бумага и салфетки. Более того, для детей предусмотрены кресла и отдельные унитазы.

Кроме того, путешественницу удивило, что в каждой кабинке была инструкция по уборке после посещения. Она заметила, что местные жители действительно придерживаются этих правил и поддерживают чистоту. «Такого я не видела больше ни в одной стране, а я много где была», — заверила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала непривычные стандарты красоты в Японии. Например, это культ белой кожи и «детской» внешности.