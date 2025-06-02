Россиянка перевела мошенникам «гробовые» за сына на СВО

E1.RU: Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам выплаты за сына на СВО

Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам «гробовые» выплаты за сына, который не вернулся со специальной военной операции (СВО) на Украине . Об этом пишет E1.RU.

По данным издания, летом 2024 года 33-летний военнослужащий получил на фронте несовместимое с жизнью ранение. Отправляясь на свое последнее задание, боец предупредил мать, что телефон останется в части. Больше сообщений от него не было. А спустя две недели о его смерти сообщили сослуживцы. «От Коли остался только жетон. Мне даже паспорт его не вернули», — вспомнила россиянка.

Получив выплаты, она положила их на накопительный счет, а почти через год перевела аферистам. «Позвонила женщина, сказала, что счетчик мне нужно менять. Чтобы его получить на складе, нужен мой СНИЛС. Я продиктовала цифры, а через час позвонила другая женщина то ли из МФЦ, то ли из «Госуслуг». Спросила, зачем я код поменяла. Сказала, что все мои деньги сейчас уйдут на Украину. Начала меня пугать», — рассказала мать бойца СВО.

После этого звонка пенсионерку перевели на «специалиста Росфинмониторинга», который якобы должен был спасти деньги от мошенника, который якобы оформил доверенность на получение выплат за нее. «Мужчина по телефону говорил, что деньги отправят в Центральный банк, там проверят, что я не террорист, а потом вернут мне обратно», — рассказывает россиянка.

Деньги пенсионерка отправляла мошенникам частями в течение нескольких дней и держала это в тайне от сыновей. Речь идет о сумме в семь миллионов рублей. Пострадавшая обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Ранее в Красноярском крае дочь бойца СВО перевела мошенникам полученные от отца «фронтовые». Школьнице позвонили с неизвестного номера и сообщили, что якобы ее личный кабинет «Госуслуг» был взломан.

