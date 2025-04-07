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10:08, 7 апреля 2025Россия

Дочь бойца СВО перевела мошенникам полученные от отца «фронтовые»

В Красноярском крае дочь бойца СВО перевела мошенникам 3,4 миллиона рублей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Красноярском крае дочь бойца специальной военной операции (СВО) на Украине перевела мошенникам полученные от отца «фронтовые», сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, школьнице позвонили с неизвестного номера и сообщили, что якобы ее личный кабинет госуслуг был взломан. Пытаясь «спасти» свои сбережения, россиянка рассказала аферистам, что ее отец — участник СВО, и недавно перевел ей 2,4 миллиона рублей. Еще 1 миллион рублей уже ранее находился на ее счету — это были деньги сожителя матери россиянки.

«[Чтобы завладеть сбережениями семьи участника СВО, злоумышленники] создали в фейковом приложении известного банка декларацию и убедили девушку перечислить всю имеющуюся сумму по указанным в документе реквизитам», — пояснили в прокуратуре.

Общий ущерб составил 3,4 миллиона рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Ранее участник СВО из Омской области лишился 1,2 миллиона рублей из-за действий телефонных мошенников. Его убедили осуществить перевод денежных средств на якобы «безопасный счет».

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