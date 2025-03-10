Участник СВО лишился миллионов из-за телефонных мошенников

Омский участник СВО лишился 1,2 млн рублей из-за телефонных мошенников

Участник специальной военной операции (СВО) из Омской области лишился 1,2 миллиона рублей из-за действий телефонных мошенников. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В российском ведомстве отметили, что неизвестные обманным путем заставили военнослужащего осуществить перевод денежных средств на «безопасный счет».

Позже удалось выяснить, что владельцами «безопасных счетов» оказались жители Челябинской и Томской областей, которые передали свои данные мошенникам, чтобы потом вывести наличные. Они не были знакомы с бойцом спецоперации.

Прокуратура потребовала взыскать с владельцев карт деньги в пользу военного.

Также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что житель Ярославской области поддался уговорам цыган об участии в СВО, а они сняли с его банковской карты пять миллионов рублей пока он был на фронте.