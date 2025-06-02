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21:03, 2 июня 2025Забота о себе

Россиянкам посоветовали ходить летом без нижнего белья

Дерматолог Радина: В жаркие дни девушкам можно ходить без белья
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Art_Photo / Shutterstock / Fotodom  

Россиянки могут не носить нижнее белье летом, посоветовала врач-дерматолог Кристина Радина. Повод отказаться от белья она назвала в беседе с Life.ru.

Радина подчеркнула, что девушкам в жару можно ходить и вообще без белья, однако она предупредила, что в этом есть несколько нюансов. Отказ от белья действительно помогает снизить потливость, избежать потницы и раздражений, отметила она. Если женщина решила отказаться от белья, врач призвала отдавать предпочтение легкой хлопчатобумажной одежде, носить шорты, майки, а не обтягивающие платья и комбинезоны.

«Без бюстгальтера комфортнее женщинам с небольшой грудью, тогда как обладательницам пышных форм нужна поддержка. Также не рекомендуется отказываться от белья кормящим матерям и женщинам с воспалительными процессами», — объяснила врач.

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Радина не рекомендовала в жару носить стринги — они могут врезаться в ткани промежности, травмировать кожу при движении, особенно в жару, и провоцировать перенос инфекции и нежелательных микроорганизмов из заднего прохода во влагалище. Это грозит кольпитом, циститом и молочницей, перечислила врач. Она добавила, что трусы необходимо менять ежедневно, отдавая предпочтение хлопковым материалам. От ежедневных прокладок и синтетической одежды врач призвала отказаться.

Ранее онколог-маммолог Виктория Алексеева рассказала о последствиях привычки не снимать ночью бюстгальтер. По ее словам, это ведет к излишней потливости и неравномерному давлению на молочные железы.

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