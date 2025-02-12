Врач высказалась о привычке спать в бюстгальтере

Маммолог Алексеева: Сон в бюстгальтере может вредить коже и груди

Онколог-маммолог Виктория Алексеева ответила на вопрос, можно ли спать в бюстгальтере без вреда для здоровья. Ее слова приводит aif.ru.

«При постоянном ношении бюстгальтера возможна излишняя потливость груди, неравномерное давление на железу, особенно во сне. Все это неблагоприятно сказывается на коже и самой ткани груди. Могут появиться раздражения, покраснения, шелушение, да и просто раздраженная область будет чесаться и зудеть. От давления останутся заломы», — высказала свое мнение врач.

В то же время сон в бюстгальтере не провоцирует развитие рака груди, успокоила Алексеева. Несмотря на это врач все же рекомендовала женщинам отказаться от круглосуточного ношения нижнего белья. Если же нет возможности спать без белья, в ночное время стоит отдавать предпочтение мягким топам.

Ранее маммолог Фатима Тамаева оценила вероятность минимизировать риск развития онкологических заболеваний с помощью витаминов. Врач заявила, что витамин С помогает защищать клетки от повреждений и может снижать риск развития некоторых видов рака.

