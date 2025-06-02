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16:02, 2 июня 2025Путешествия

Рожденный на борту самолета ребенок не пережил перелет в Азии

Inquirer.net: Рожденный на борту самолета Jeju Air ребенок не пережил перелет
Алина Черненко

Фото: AFLO / Lee Jae-Won / Globallookpress.com

Ребенок, рожденный на борту самолета азиатской авиакомпании Jeju Air, не пережил перелет. Об этом сообщает портал Inquirer.net.

Уточняется, что трагедия произошла 1 июня на рейсе из Филиппин в Южную Корею. Беременная 30-летняя филиппинка летела в Сеул вместе с мужем, свекровью и дочерью. Во время полета она родила, но вскоре ребенок перестал дышать. Соответствующее сообщение получили операторы экстренной помощи в международном аэропорту Инчхон.

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Во время посадки к борту вызвали спасателей, но сердце новорожденного остановилось до их прибытия. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее россиянка оставила своего новорожденного ребенка в самолете и ушла за чемоданом. Позже выяснилось, что девушка летела впервые и боялась не разобраться с получением багажа.

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