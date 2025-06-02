Рожденный на борту самолета ребенок не пережил перелет в Азии

Ребенок, рожденный на борту самолета азиатской авиакомпании Jeju Air, не пережил перелет. Об этом сообщает портал Inquirer.net.
Уточняется, что трагедия произошла 1 июня на рейсе из Филиппин в Южную Корею. Беременная 30-летняя филиппинка летела в Сеул вместе с мужем, свекровью и дочерью. Во время полета она родила, но вскоре ребенок перестал дышать. Соответствующее сообщение получили операторы экстренной помощи в международном аэропорту Инчхон.
Во время посадки к борту вызвали спасателей, но сердце новорожденного остановилось до их прибытия. Полиция начала расследование инцидента.
Ранее россиянка оставила своего новорожденного ребенка в самолете и ушла за чемоданом. Позже выяснилось, что девушка летела впервые и боялась не разобраться с получением багажа.