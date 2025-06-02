Рожденный на борту самолета ребенок не пережил перелет в Азии

Inquirer.net: Рожденный на борту самолета Jeju Air ребенок не пережил перелет

Ребенок, рожденный на борту самолета азиатской авиакомпании Jeju Air, не пережил перелет. Об этом сообщает портал Inquirer.net.

Уточняется, что трагедия произошла 1 июня на рейсе из Филиппин в Южную Корею. Беременная 30-летняя филиппинка летела в Сеул вместе с мужем, свекровью и дочерью. Во время полета она родила, но вскоре ребенок перестал дышать. Соответствующее сообщение получили операторы экстренной помощи в международном аэропорту Инчхон.

Во время посадки к борту вызвали спасателей, но сердце новорожденного остановилось до их прибытия. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее россиянка оставила своего новорожденного ребенка в самолете и ушла за чемоданом. Позже выяснилось, что девушка летела впервые и боялась не разобраться с получением багажа.