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11:21, 12 мая 2025Путешествия

Россиянка оставила своего новорожденного ребенка в самолете

Россиянка оставила новорожденного в самолете на рейсе Москва — Новокузнецк
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Россиянка оставила своего новорожденного ребенка в самолете и ушла за чемоданом. Об этом сообщило издание Baza.

Инцидент произошел на рейсе из Москвы в Новокузнецк 6 мая. Когда все пассажиры покинули самолет после приземления, бортпроводники нашли на одном из кресел младенца и несколько сумок.

Выяснилось, что 26-летняя мать малыша по имени Мадина летела на самолете впервые и боялась не разобраться с получением багажа. Она решила оставить ребенка, забрать вещи и вернуться за ним, предварительно предупредив о своих планах стюардессу.

Как пишет источник, сотрудница авиакомпании, вероятно, не поняла намерения женщины. При этом обратно на борт пассажирку уже не пустили. После случившегося инспекторы по делам несовершеннолетних и полицейские объяснили россиянке, что так делать нельзя, и отпустили ее.

Ранее другую россиянку, которая родила ребенка в аэропорту Антальи и бросила его в туалете для инвалидов, приговорили к 15 годам тюрьмы. Она заявила, что не догадывалась о беременности из-за лишнего веса.

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