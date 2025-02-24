Бросившую младенца в туалете аэропорта Турции россиянку приговорили к 15 годам тюрьмы

Бросившую младенца в аэропорту Антальи россиянку приговорили к 15 годам тюрьмы

Россиянку Елену Бурнашкину, бросившую младенца в аэропорту Антальи, приговорили к 15 годам тюрьмы. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Отмечается, что юристы от министерства по делам семьи Турции, защищающие ребенка, требовали максимального наказания для обвиняемой. По их мнению, девушка намеренно зашла в туалет для инвалидов, поскольку «хладнокровно запланировала это деяние, ведь в такой туалет заходят реже».

Бурнашкина, в свою очередь, отметила, что туалетная комната для инвалидов была ближайшей в авиагавани в тот момент, злого умысла у нее не было.

Также стало известно, что вопрос о судьбе ребенка будет решаться отдельно.

18-летняя россиянка родила ребенка в туалете аэропорта Антальи 13 октября 2024 года и оставила его там. Новорожденную девочку обнаружили уборщики, она оставалась одна не более десяти минут.

Позже соотечественница заявила, что якобы не догадывалась о беременности из-за лишнего веса. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Новорожденную поместили в больницу в Турции и оформили ей российское гражданство.