Семьям не вернувшихся с СВО бойцов приходилось делать платные справки для получения льгот

Хинштейн поручил отменить плату за справки для получения льгот семьям бойцов СВО

Семьям не вернувшихся со специальной военной операции (СВО) на Украине бойцов приходилось делать платные справки для получения льгот. Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн поручил отменить указанную плату для этой категории населения, передает ТАСС.

Речь идет, в частности, о справке из комитета ЖКХ, которую нужно получить для оформления мер поддержки.

«Вопрос не в масштабах и размерах цены, они стоят совсем недорого, порядка 50 рублей, как мне было сказано. Вопрос — в самом отношении», — отметил губернатор.

Ранее в России упростили процедуру подтверждения статуса участника СВО. С 1 ноября 2024 года Министерство обороны сделало его бездокументационным.