Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:51, 2 июня 2025Россия

Семьям не вернувшихся с СВО бойцов приходилось делать платные справки для получения льгот

Хинштейн поручил отменить плату за справки для получения льгот семьям бойцов СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Семьям не вернувшихся со специальной военной операции (СВО) на Украине бойцов приходилось делать платные справки для получения льгот. Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн поручил отменить указанную плату для этой категории населения, передает ТАСС.

Речь идет, в частности, о справке из комитета ЖКХ, которую нужно получить для оформления мер поддержки.

«Вопрос не в масштабах и размерах цены, они стоят совсем недорого, порядка 50 рублей, как мне было сказано. Вопрос — в самом отношении», — отметил губернатор.

Ранее в России упростили процедуру подтверждения статуса участника СВО. С 1 ноября 2024 года Министерство обороны сделало его бездокументационным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл деталь атаки на российские аэродромы

    На Тайване рассказали об усилившемся военном давлении Китая

    Семьям не вернувшихся с СВО бойцов приходилось делать платные справки для получения льгот

    Появилась информация об одном из участников переговоров России и Украины

    Гретцки вспомнил о моменте осознания способности Овечкина побить его рекорд

    Российские полицейские со стрельбой погнались за лихачом и попали на видео

    Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности из-за отказа двигателя

    Экс-возлюбленная российского миллиардера вышла в свет в прозрачном бюстгальтере

    Минобороны России рассказало об использовании 3D-печати в зоне СВО

    Возросло число пострадавших в результате обрушения моста на поезд под Брянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости