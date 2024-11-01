В России упростили процедуру подтверждения статуса участника СВО

МО России: с 1 ноября введено упрощенное подтверждение статуса участника СВО

В России упростили процедуру подтверждения статуса участника специальной военной операции (СВО) — с 1 ноября Министерство обороны (МО) сделало его бездокументационным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в оборонном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, ранее участникам СВО приходилось обращаться во множество организаций, чтобы получить бумажные документы, с которыми позже нужно было обращаться за подтверждением статуса.

«Теперь получить справку можно в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах», — рассказали в МО. Там отметили, что эта процедура введена не только для военнослужащих, но и для членов их семей.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что документ, подтверждающий статус участника СВО, обрел стандартизированную форму. «Единая форма справки позволит упростить порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников СВО на всей территории Российской Федерации», — подытожили в Минобороны.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощенном получении справки об участии в СВО 10 октября. В правительстве отметили, что отсутствие единообразия в выдаваемых военкоматами и командирами частей справках затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками участников СВО.