Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 1 ноября 2024Россия

В России упростили процедуру подтверждения статуса участника СВО

МО России: с 1 ноября введено упрощенное подтверждение статуса участника СВО
Марк Леонов
Марк Леонов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России упростили процедуру подтверждения статуса участника специальной военной операции (СВО) — с 1 ноября Министерство обороны (МО) сделало его бездокументационным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в оборонном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, ранее участникам СВО приходилось обращаться во множество организаций, чтобы получить бумажные документы, с которыми позже нужно было обращаться за подтверждением статуса.

«Теперь получить справку можно в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах», — рассказали в МО. Там отметили, что эта процедура введена не только для военнослужащих, но и для членов их семей.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что документ, подтверждающий статус участника СВО, обрел стандартизированную форму. «Единая форма справки позволит упростить порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников СВО на всей территории Российской Федерации», — подытожили в Минобороны.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощенном получении справки об участии в СВО 10 октября. В правительстве отметили, что отсутствие единообразия в выдаваемых военкоматами и командирами частей справках затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками участников СВО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп назвал виновного в уничтожении «Северного потока-2»

      Раскрыт способ улучшить вакцины против ВИЧ

      Несколько человек с травматами напали на школьников в Самаре. Делом заинтересовался Бастрыкин

      Трамп признался в уничтожении «Северного потока — 2»

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Россиянин сорвался с высоты четвертого этажа из-за запрета на Хеллоуин

      Офицер ВСУ описал жизнь украинского общества фразой «от сказки до сказки»

      В России упростили процедуру подтверждения статуса участника СВО

      Кеннеди-младший заявил о проигрыше Украины в конфликте

      Находящегося в рехабе Гуфа поместили в палату с решетками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше