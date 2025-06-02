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18:23, 2 июня 2025Экономика

Шансы Си победить в торговой дуэли с Трампом оценили

Bloomberg: Трамп недооценил зависимость США от редкоземельных металлов Китая
Кирилл Луцюк
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Tingshu Wang / Pool / Reuters

Спор из-за критически важных для американской экономики минералов может поставить под угрозу хрупкое торговое перемирие между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно напомнило, что президент США Дональд Трамп уже обвинил Китай в нарушении майского соглашения, поскольку КНР не ускорила экспорт, необходимый для передовой американской электроники. В Белом доме напомнили, что решение о снижении тарифов зависело от китайского соглашения об отмене экспортного контроля на некоторые редкоземельные металлы.

Вслед за этим США запретили поставки критически важных деталей реактивных двигателей в Китай, ограничили доступ Пекина к программному обеспечению для проектирования чипов, а также ввели новые ограничения на чипы Huawei Technologies Co.

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Издание напомнило, что Вашингтон считал, будто имеет преимущество перед Китаем в борьбе за технологическое господство благодаря своему контролю над цепочками поставок полупроводников. Теперь председатель КНР Си Цзиньпин показал, что готов дать отпор, ужесточая контроль над критически важными минералами. Между тем администрация Трампа очень быстро поняла, что замена Китая в качестве поставщика редкоземельных металлов может занять годы. Это означает, что в торговой дуэли с Трампом Си может нанести реальный ущерб цепочкам поставок оборонной продукции США.

Ранее Трамп предсказал крах экономики США, если американские суды отменят введенные им пошлины на импорт.

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