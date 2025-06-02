Школы Кабардино-Балкарии получили 20 новых автобусов. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Всего в учебные заведения направили 16 микроавтобусов и 4 автобуса на 34 места. Отмечается, что машины отвечают современным требованиям, оснащены всем необходимым для безопасной и удобной перевозки детей, в том числе тахографами и спутниковой навигацией ГЛОНАСС. При этом для ребят с ограничениями по здоровью предусмотрели наличие пандусов.

Сейчас в образовательных организациях Кабардино-Балкарии находятся 228 автобусов. К местам учебы подвозят более 10 тысяч школьников. В этот раз спецтранспорт получили, в том числе школы, которые еще строятся. Одна из них находится в Тереке и уже с первого сентября должна будет принять до 800 учащихся.

Новый транспорт создаст дополнительные условия и возможности для качественного обучения детей, особенно из отдаленных населенных пунктов, отметил глава республики Казбек Коков.

Ранее в июне Кабардино-Балкария присоединилась ко всероссийской массовой велосипедной гонке.