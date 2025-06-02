Системы ПВО уничтожили пять беспилотников над российским регионом

Минобороны России: Над Белгородской областью уничтожено пять украинских БПЛА

Над Белгородской областью заметили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны срабатывали с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Все пять беспилотных летательных аппаратов удалось уничтожить.

Каких-либо других подробностей об отражении атаки в оборонном ведомстве не привели.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников в поселке Разумное. По его словам, обломки повредили лобовое стекло легкового автомобиля. Кроме того, из-за взрыва дрона загорелась крыша надворной постройки в поселке Октябрьский.