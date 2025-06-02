Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область после переговоров России и Украины в Стамбуле

Гладков сообщил об атаках ВСУ на шесть населенных пунктов Белгородской области

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область после завершения переговоров Киева и Москвы в Стамбуле. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В поселке Разумное от падения обломков повреждено лобовое стекло легкового автомобиля. В поселке Октябрьский от детонации FPV-дрона загорелась крыша надворной постройки — возгорание ликвидировано. В селе Устинка в результате атаки беспилотника разрушен частный дом», — написал чиновник.

Линия электропередачи получила повреждения из-за атаки БПЛА в селе Мокрая Орловка. Еще в одном населенном пункте — селе Новостроевка-Первая — сдетонировали два дрона. Взрывы задели частный дом, забор и три автомобиля. Помимо того, в селе Новая Таволжанка удар FPV-дрона пришелся по частному дому.

Губернатор добавил, что на участке дороги Шебекино — Белгород после атаки дрона загорелась «Газель».

Второй раунд российско-украинских переговоров прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня. Встреча длилась чуть более часа, переговоры шли на русском языке. В ходе заседания делегации обсудили обмены пленными. Российскую сторону представила делегация во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским. Украинскую сторону представил глава Минобороны Рустем Умеров.