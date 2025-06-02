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18:06, 2 июня 2025Россия

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область после переговоров России и Украины в Стамбуле

Гладков сообщил об атаках ВСУ на шесть населенных пунктов Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область после завершения переговоров Киева и Москвы в Стамбуле. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В поселке Разумное от падения обломков повреждено лобовое стекло легкового автомобиля. В поселке Октябрьский от детонации FPV-дрона загорелась крыша надворной постройки — возгорание ликвидировано. В селе Устинка в результате атаки беспилотника разрушен частный дом», — написал чиновник.

Линия электропередачи получила повреждения из-за атаки БПЛА в селе Мокрая Орловка. Еще в одном населенном пункте — селе Новостроевка-Первая — сдетонировали два дрона. Взрывы задели частный дом, забор и три автомобиля. Помимо того, в селе Новая Таволжанка удар FPV-дрона пришелся по частному дому.

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Губернатор добавил, что на участке дороги ШебекиноБелгород после атаки дрона загорелась «Газель».

Второй раунд российско-украинских переговоров прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня. Встреча длилась чуть более часа, переговоры шли на русском языке. В ходе заседания делегации обсудили обмены пленными. Российскую сторону представила делегация во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским. Украинскую сторону представил глава Минобороны Рустем Умеров.

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