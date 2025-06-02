Соловьев призвал расстрелять снимавших атаку ВСУ на российские аэродромы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что солдат, снимавших на видео атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские военные аэродромы вечером 1 июня, следует расстрелять. Об этом он высказался в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», выпуск доступен на платформе «Смотрим».
Соловьев процитировал военных блогеров, по данным которых атаку снимали на видео солдаты-срочники. «А можно расстрелять его, этого срочника? Вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять, как предателя Родины. Который просто сейчас работает в интересах врага», — возмутился Соловьев.
Он уточнил, что российские законы не позволяют совершить такой шаг. По словам телеведущего, солдата, который вел съемку, даже «нельзя пожурить».
В воскресенье, 1 июня, ряд российских регионов атаковали беспилотники ВСУ. Сообщалось, что под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Дроны завезли в фурах, БПЛА вылетали из машин. В регионах, атакованных беспилотниками, располагаются авиабазы, на которых размещена стратегическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России.