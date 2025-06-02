Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:25, 2 июня 2025Интернет и СМИ

Соловьев призвал расстрелять снимавших атаку ВСУ на российские аэродромы

Соловьев призвал расстрелять солдат, снимавших атаку на российские аэродромы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что солдат, снимавших на видео атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские военные аэродромы вечером 1 июня, следует расстрелять. Об этом он высказался в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Соловьев процитировал военных блогеров, по данным которых атаку снимали на видео солдаты-срочники. «А можно расстрелять его, этого срочника? Вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять, как предателя Родины. Который просто сейчас работает в интересах врага», — возмутился Соловьев.

Он уточнил, что российские законы не позволяют совершить такой шаг. По словам телеведущего, солдата, который вел съемку, даже «нельзя пожурить».

В воскресенье, 1 июня, ряд российских регионов атаковали беспилотники ВСУ. Сообщалось, что под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Дроны завезли в фурах, БПЛА вылетали из машин. В регионах, атакованных беспилотниками, располагаются авиабазы, на которых размещена стратегическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва сделала конкретное предложение о прекращении огня

    Бен Аффлек высмеял Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности

    Названы особенности атаковавших российские аэродромы дронов

    Блогерша прокатилась верхом на верблюде и нарвалась на гнев подписчиков

    В Госдуме оценили второй раунд российско-украинских переговоров

    В Азербайджане прекратили вещание популярного российского телеканала

    В продающихся в Подмосковье хинкали нашли листерии

    Врачи обнаружили у женщины рак после падения дома

    Депутат назвал достаточное для россиян количество банковских карт

    Россияне полюбили семейный отдых в одном регионе страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости