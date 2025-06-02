Стала известна причина задержки переговоров России и Украины в Стамбуле

«Страна.ua»: Переговоры в Стамбуле задерживаются из-за встречи Умерова и Фидана

Переговоры России и Украины в Стамбуле задерживаются из-за встречи министра обороны Украины Рустема Умерова, возглавляющего киевскую делегацию, с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Переговоры Украины и России в Стамбуле задерживаются уже на час и 20 минут, потому что глава украинской делегации Умеров сперва отправился на переговоры с главой МИД Турции», — говорится в публикации.

Уточняется, что встреча Умерова с Фиданом завершилась, в связи с чем начало переговоров представителей Москвы и Киева ожидается в ближайшее время.

Ранее стало известно, что украинская делегация встретились с европейскими чиновниками в Стамбуле. В их числе были представители Германии, Италии и Великобритании.