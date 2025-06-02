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12:36, 2 июня 2025Бывший СССР

Украинская делегация встретилась в Стамбуле с европейскими чиновниками

Тихий: Украинская делегация встретилась в Стамбуле с европейскими чиновниками
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: @SpoxUkraineMFA / X

Члены украинской делегации встретились с европейскими чиновниками в Стамбуле. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий на своей странице в социальной сети X.

«В Стамбуле первый заместитель министра иностранных дел [Украины] Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины — Германии, Италии и Великобритании», — сообщил дипломат.

Тихий рассказал, что стороны согласовали позиции в преддверии переговоров между представителями России и Украины.

Ранее стало известно, что глава украинской делегации Рустем Умеров провел переговоры в Стамбуле. Он встретился с украинским послом в Турции.

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